Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Keluhkan Bagian Tangan, Cidera?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:43 WIB
Raffi Ahmad Keluhkan Bagian Tangan, Cidera?
Raffi Ahmad keluhkan bagian tangan, cidera?. (Foto: instagram @Desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad diketahui mengalami masalah otot dibagian tangannya. Hal itu terlihat dari sosial media miliknya.

Raffi Ahmad menunjukkan potret keadaan tangannya tersebut dengan diberikan sebuah kinesio tape berwarna ungu. Cidera pada tangannya itu diduga akibat bermain Tennis.

Suami dari Nagita Slavina tersebut nampak berusaha kuat dengan kondisi yang dialaminya.

“Semoga bukan Tennis Elbow. Gimana dong???,” tulis Raffi Ahmad di @raffinagita1717, Sabtu (12/8/2023).

Tidak hanya itu, dalam unggahannya juga suami Nagita Slavina itu terlihat seperti sedang terbaring di tempat tidur.

Raffi Ahmad

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement