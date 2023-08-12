Raffi Ahmad Keluhkan Bagian Tangan, Cidera?

JAKARTA - Raffi Ahmad diketahui mengalami masalah otot dibagian tangannya. Hal itu terlihat dari sosial media miliknya.

Raffi Ahmad menunjukkan potret keadaan tangannya tersebut dengan diberikan sebuah kinesio tape berwarna ungu. Cidera pada tangannya itu diduga akibat bermain Tennis.

Suami dari Nagita Slavina tersebut nampak berusaha kuat dengan kondisi yang dialaminya.

“Semoga bukan Tennis Elbow. Gimana dong???,” tulis Raffi Ahmad di @raffinagita1717, Sabtu (12/8/2023).

Tidak hanya itu, dalam unggahannya juga suami Nagita Slavina itu terlihat seperti sedang terbaring di tempat tidur.