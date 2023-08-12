Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengakuan Syahnaz Sadiqah soal Dugaan Selingkuh dari Jeje Govinda, Ngaku Merasa Bersalah: Aku Malu!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:27 WIB
Pengakuan Syahnaz Sadiqah soal Dugaan Selingkuh dari Jeje Govinda, Ngaku Merasa Bersalah: Aku Malu!
Syahnaz Sadiqah angkat bicara soal dugaan perselingkuhan dari Jeje Govinda suaminya. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Syahnaz Sadiqah akhirnya buka suara terkait isu dugaan perselingkuhan dirinya dengan Rendy Kjaernett. Bahkan, diakuinya isu itu disebut merupakan permasalahan yang sudah lama.

Syahnaz Sadiqah menyebut jika permasalahan rumah tangganya terkait dugaan perselingkuhan dengan Rendy Kjaernett sudah cukup lama.

"Sebenarnya permasalahan itu permasalahan sudah lama," kata Syahnaz Sadiqah di sosial media RCTI," kata Syahnaz Sadiqah, Sabtu (12/8/2023).

Syahnaz Sadiqah

Dirinya mengaku jika persoalan yang dialaminya itu membuat Syahnaz Sadiqah merasa bersalah. Bahkan, sangat mencoreng nama baik rumah tangganya itu.

"Aku ngerasa bersalah banget, karena kayak Jeje ya mungkin selain akunya malu tapi dia lebih malu lagi sebagai suami aku," jelas Syahnaz Sadiqah.

Halaman:
1 2
