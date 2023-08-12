Pengakuan Syahnaz Sadiqah soal Dugaan Selingkuh dari Jeje Govinda, Ngaku Merasa Bersalah: Aku Malu!

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah akhirnya buka suara terkait isu dugaan perselingkuhan dirinya dengan Rendy Kjaernett. Bahkan, diakuinya isu itu disebut merupakan permasalahan yang sudah lama.

Syahnaz Sadiqah menyebut jika permasalahan rumah tangganya terkait dugaan perselingkuhan dengan Rendy Kjaernett sudah cukup lama.

"Sebenarnya permasalahan itu permasalahan sudah lama," kata Syahnaz Sadiqah di sosial media RCTI," kata Syahnaz Sadiqah, Sabtu (12/8/2023).

Dirinya mengaku jika persoalan yang dialaminya itu membuat Syahnaz Sadiqah merasa bersalah. Bahkan, sangat mencoreng nama baik rumah tangganya itu.

"Aku ngerasa bersalah banget, karena kayak Jeje ya mungkin selain akunya malu tapi dia lebih malu lagi sebagai suami aku," jelas Syahnaz Sadiqah.