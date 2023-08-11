Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Zara Leola Anak Enda Ungu Semakin Aktif Bernyanyi di Usia 17, Koleksi Semua Lagunya hanya di TREBEL!

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:33 WIB
Zara Leola Anak Enda Ungu Semakin Aktif Bernyanyi di Usia 17, Koleksi Semua Lagunya hanya di TREBEL!
Zara Leola anak Enda Ungu makin aktif bernyanyi, koleksi lagu-lagunya hanya di TREBEL. (Foto: Instagram/@zara_leola_official)
JAKARTA - Zara Leola semakin mantap menapaki dunia musik yang dikenalkan oleh sang ayah, Enda Ungu. Zara yang melakukan debutnya dengan single Move It, kini dia telah memiliki sekurangnya 16 lagu.

Memulai karirnya sejak usia belia, Zara Leola juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi lainnya seperti Anneth dan tak terkecuali sang ayah lewat lagu Good Waste of Time yang dirilis tahun lalu.

Salah satu hal menarik dari gadis yang akan segera berulang tahun yang ke-17 tahun tepatnya pada 16 Agustus 2023 itu, ternyata sangat mengidolakan Taylor Swift. Dia juga menjadikannya salah satu panutan dalam gaya bermusiknya, lho! Fakta bahwa Zara Leola adalah seorang Swifties dituturkan langsung saat Ia melakukan IG LIVE bersama TREBEL beberapa waktu lalu.

Koleksi lagu-lagu Zara Leola anak Enda Ungu hanya di TREBEL. (Foto: TREBEL)

Di sisi lain, siswi kelas 12 SMA ini mengaku bangga bisa me-remake lagu Anak Sekolah milik Chrisye sebagai single ke-16 nya yang dirilis Oktober tahun lalu. Lagu Anak Sekolah yang pertama kali diluncurkan pada 1986 oleh Chrisye itu kini tampil lebih modern dan cheerful ala anak muda dengan suara merdu ala Zara Leola. Jadi penasaran kan dengan lagunya?

Halaman:
1 2
