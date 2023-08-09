Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inge Anugrah Menangis Tanggapi Keterangan Saksi soal Ari Wibowo Diduga Selingkuh, Masih Cinta?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:32 WIB
Inge Anugrah Menangis Tanggapi Keterangan Saksi soal Ari Wibowo Diduga Selingkuh, Masih Cinta?
Inge Anugrah menangis saat mendengar atau menanggapi saksi di persidangan. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inge Anugerah tidak kuasa menahan tangis, ketika kuasa hukumnya membahas soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ari Wibowo.

Jika sebelumnya, Inge Anugerah dituding berselingkuh hingga menyebabkan rumah tangganya retak. Kini, giliran pihak Inge Anugerah menyerang balik Ari Wibowo.

“Aku enggak pernah bilang Ari selingkuh dari mulut aku sendiri. Aku selalu diam, enggak pernah ngomong apa-apa, aku enggak pernah jelekin dia,” kata Inge Anugerah usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Inge Anugrah Menangis

Setelah itu, salah satu tim kuasa hukum Inge, Sapar Sujud menjelaskan secara detail dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ari Wibowo.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak Inge pada sidang pekan ini, Inge Anugerah mengantongi bukti dan saksi.

Halaman:
1 2
