Lucinta Luna Merasa Dijebak dengan Pertanyaan Deddy Corbuzier di Podcast: Puas Lu Om?

JAKARTA - Kehadiran Lucinta Luna dan tunangannya, Arten Boltian alias Alan ke podcast YouTube Deddy Corbuzier kini menimbulkan masalah baru. Luna curhat merasa dijebak mantan mentalis itu lewat pertanyaan yang dilontarkan.

Hal ini diungkapkan Lucinta lewat unggahan Insta Story-nya. Masalah Deddy menyinggung status transgender Luna ke Alan seketika membuat podcast itu jadi perbincangan hangat di media sosial.

Imbasnya, Luna jadi dihujat netizen. Ia tak terima orangtuanya yang sudah tiada ikut dilibatkan perkara status gendernya.

"Puas lu semua? Puas lu om kasih trap question like this? (pertanyaan jebakan seperti ini)" tulis Luna, dikutip pada Rabu (9/8/2023).

Aku sedih bukan karena senang trending 1 dan trending 2 di TikTok, tapi aku sedih dengan hujatan kalian yang selalu menghina bawa-bawa nama orangtua saya yang sudah meninggal," tulisnya lagi.