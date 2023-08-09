Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Merasa Dijebak dengan Pertanyaan Deddy Corbuzier di Podcast: Puas Lu Om?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:28 WIB
Lucinta Luna Merasa Dijebak dengan Pertanyaan Deddy Corbuzier di Podcast: Puas Lu Om?
Lucinta Luna. (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran Lucinta Luna dan tunangannya, Arten Boltian alias Alan ke podcast YouTube Deddy Corbuzier kini menimbulkan masalah baru. Luna curhat merasa dijebak mantan mentalis itu lewat pertanyaan yang dilontarkan.

Hal ini diungkapkan Lucinta lewat unggahan Insta Story-nya. Masalah Deddy menyinggung status transgender Luna ke Alan seketika membuat podcast itu jadi perbincangan hangat di media sosial.

Imbasnya, Luna jadi dihujat netizen. Ia tak terima orangtuanya yang sudah tiada ikut dilibatkan perkara status gendernya.

"Puas lu semua? Puas lu om kasih trap question like this? (pertanyaan jebakan seperti ini)" tulis Luna, dikutip pada Rabu (9/8/2023).

Aku sedih bukan karena senang trending 1 dan trending 2 di TikTok, tapi aku sedih dengan hujatan kalian yang selalu menghina bawa-bawa nama orangtua saya yang sudah meninggal," tulisnya lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement