HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ultah Ke-30, Kimberly Ryder dapat Kejutan Banjir di Rumahnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:08 WIB
Ultah Ke-30, Kimberly Ryder dapat <i>Kejutan</i> Banjir di Rumahnya
Kimberly Ryder (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder merayakan hari pertambahan usianya yang ke-30 pada Minggu, 6 Agustus 2023 kemarin. Di hari bahagianya tersebut, istri dari Edward Akbar ini mengaku baru saja mendapatkan kejutan yang tak terduga di ulang tahunnya.

Berbeda dengan kejutan ulang tahun pada umumnya yang penuh dengan kue dan kado. Ibu dua anak ini justru mendapati rumahnya banjir pada pukul 02.00 WIB kemarin.

Melalui akun Instagramnya, ia menyebut bahwa saluran air di toilet rumahnya tiba-tiba saja terlepas hingga membuat rumahnya banjir. Hal itu sontak membuat dirinya hanya bisa bersyukur.

“Subhanallah…. Alhamdulillah….. Disyukuri aja dini hari pas ultahku yang memasuki 30 tahun, jam 2 pagi jadi sibuk basah-basahan karena kamar kebanjiran,” tulis Kimberly dalam kolom caption Instagram-nya.

Kimberly Ryder

Akhirnya, Kimberly dan sang suami harus beberes kamar dini hari. Dirinya menyerok air keluar dari kamar, kemudian mengepel lantai menggunakan sebuah kain, hingga menggunakan hairdryer untuk mengeringkan lantai.

Kimberly yakin setiap kejadian pasti ada hikmah yang dapat diambil. Dirinya pun merasa hal ini sebagai pertanda mendapatkan rezeki.

“Mungkin pertanda rejeki dan kebahagiaan yang akan berbanjiran in my 30s ini... AAAMIIN YRA,” tulis Kimberly.

Halaman:
1 2
