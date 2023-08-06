Resmi Cerai dari Ferry Irawan, Venna Melinda: Alhamdulillah

Venna Melinda bersyukur atas keputusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (Foto: instagram)

JAKARTA - Venna Melinda menanggapi hasil keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan soal sidang perceraiannya dengan Ferry Irawan. Dia pun merasa bersyukur atas keputusan tersebut.

"Alhamdulillah, kalau perceraian enggak ada menang dan enggak ada kalah. Memang perceraian itu karena kesepakatan, 3 Agustus kemarin putusannya," kata Venna Melinda di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Venna Melinda bersyukur telah resmi berpisah dengan Fery Irawan, dan kini tinggal menunggu ikrar talak saja.

"Saya bersyukur pertama vonis KDRT nya sudah clear, yang bersangkutan sudah dinyatakan secara sah untuk kasus KDRT. Dan tinggal cerai, enggak tahunya Alhamdullah juga sudah cerai tinggal ikrar," jelas Venna Melinda.

Dalam putusannya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permintaan Venna Melinda terkait uang mut'ah dan nafkah dari Ferry Irawan.

Sehingga Ferry Irawan wajib membayar uang nafkah mut'ah sebesar Rp30 juta dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp30 juta.

Terkait hal itu Venna Melinda merasa wajar dan memang merasa pantas mendapatkan hak tersebut.

"Tapi itu sebetulnya bentuk dari beberapa, memang yang menjadi hak saya dan juga ada beberapa hal yang kita anggap sama tim kuasa hukum memang wajar waktu kita ajukan gitu," terang Venna Melinda.