El Barack Perlihatkan Hasil Nilai Sekolah ke Jessica Iskandar, Netizen Salfok Soal Ujian

JAKARTA – El Barack putra Jessica Iskandar menjadi perbincangan netizen, setelah dirinya diketahui menunjukkan nilai ulangannya kepada sang Ibunda, Jessica Iskandar.

El Barack terlihat membawa folder berwarna merah berisikan sejumlah hasil ujian, dia pun terlihat antusias dengan membantu Jessica Iskandar membolak balik setiap halaman satu per satu.

“Mana nilainya?,” kata Jessica Iskandar di akun TikTok miliknya @inijedar, Minggu (6/8/2023).

Tanpa menunggu lama, El Barack dengan semangat membuka hasil ujian dan menunjukkan nilai sempurna. Melihat hasil ujian sang anak, Jessica Iskandar pun sangat kagum dan tidak menyangka jika sang putra mendapat nilai yang bagus.

Istri Vincent Verhaag itu bertanya kepada El Barack, bahwa mata pelajaran apa yang dirinya tunjukkan.

“Ini pelajaran apa?,” ucap Jessica Iskandar.

El Barack menjawab bahwa ujian tersebut adalah pelajaran Matematika.

“Math,” kata El Barack sambil menunjuk ke cover folder merah miliknya.

Sebagai apresiasi dirinya kepada El karena telah mendapat nilai bagus pada ujian di sekolahnya, akhirnya Jessica Iskandar memberikan tawaran menonton film kepada El Barack sebagai hadiahnya.

Tak butuh waktu lama untuk berpikir, El Barack dengan senang hati menerima ajakan nonton sang ibunda dengan memberikan tanda sepakat antara keduanya itu.

Keberhasilan El Barack ternyata tidak hanya membuat Jessica Iskandar yang merasa bangga, tetapi netizen merasa ikut senang dengan pencapaian yang diraih El Barack.

“El Barack anak artis paling pintar dan santun,” tulis akun @dec***.

“Semuanya diborong sama El, pinter, baik, rendah hati, penyayang, dan ganteng,” tulis akun @mar***.