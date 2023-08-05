Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Mila Ngaku Tak Lakukan Program Hamil, Minta Doa Terbaik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:58 WIB
Jessica Mila Ngaku Tak Lakukan Program Hamil, Minta Doa Terbaik
Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. (Foto: instagram)
JAKARTA - Jessica Mila dan Yakup Hasibuan menikmati momen bahagia sebagai suami istri. Jessica Mila meminta agar mendoakan dirinya untuk cepat mendapat momongan.

“Doain saja, pasti dikasih info (kalau hamil-red),” ucapnya di Jakarta X Beauty, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Jessica Mila

Untuk memiliki momongan, pemain sinetron Ganteng-Ganteng Srigala itu mengaku tidak melakukan program hamil. Dia sedang menikmati masa pacaran dengan suaminya.

Meski demikian, dia bersyukur banyak orang mendoakan untuk segera diberi momongan.

“Banyak yang mendoakan, aku aminkan saja,” pungkasnya.

(jjs)

