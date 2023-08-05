Jessica Mila Ngaku Tak Lakukan Program Hamil, Minta Doa Terbaik

JAKARTA - Jessica Mila dan Yakup Hasibuan menikmati momen bahagia sebagai suami istri. Jessica Mila meminta agar mendoakan dirinya untuk cepat mendapat momongan.

“Doain saja, pasti dikasih info (kalau hamil-red),” ucapnya di Jakarta X Beauty, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Untuk memiliki momongan, pemain sinetron Ganteng-Ganteng Srigala itu mengaku tidak melakukan program hamil. Dia sedang menikmati masa pacaran dengan suaminya.

Meski demikian, dia bersyukur banyak orang mendoakan untuk segera diberi momongan.

“Banyak yang mendoakan, aku aminkan saja,” pungkasnya.

