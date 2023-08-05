Jessica Mila Ulang Tahun, Dapat Kejutan dari Yakub Hasibuan dan Keluarga

Jessica Mila ulang tahun, dapat kejutan dari suami dan keluarga. (Foto: Syifa/MNC)

JAKARTA - Rasa kebahagiaan dirasakan Jessica Mila, pasalnya dirinya merayakan ulang tahun ke-31 tahun. Hal yang membuatnya bahagia karena mendapat kejutan ulang tahun dari suami, Yakup Hasibuan dan keluarga.

“Surprise sederhana saja di rumah, bangun tidur sudah dikasih bunga, kue dan kado. Senang banget rasanya, karena ini pertama kali aku ulang tahun sebagai istri dan dapat surprise dari suami, mama papa dan keluarganya. Bersyukur dikelilingi orang yang sayang sama aku,” kata Jessica Mila di Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Usia menikah, kehidupan Jessica memang disorot terutama saat dia bersama suami dan mertuanya. Bahkan Jessica disebut sebagai menantu kesayangan.