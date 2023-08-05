Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kali Ini Pesta Oke RCTI34 Hadir di Tambun Selatan!

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:40 WIB
Kali Ini Pesta Oke RCTI34 Hadir di Tambun Selatan!
Pesta Oke RCTI34 hadir di Tambun Selatan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Rangkaian HUT ke-34 RCTI masih terus berlanjut. Kali ini Pesta Oke RCTI34 akan hadir di Tambun Selatan. Beberapa kegiatan akan hadir untuk memeriahkan acara ini.

Para pemain sinetron Jangan Bercerai Bunda yaitu Oding Siregar, Sarah Tuff, dan Agove Mahendra akan turut hadir di lokasi untuk meramaikan meet & greet.

Selain itu ada beberapa kegiatan seru lainnya, seperti hiburan musik, games seru, lomba menghias tumpeng, serta doorprize menarik yang siap dibagikan untuk para warga.

Saksikan Pesta Oke RCTI34 yang akan berlangsung pada Sabtu, 5 Agustus 2023 pukul 14.30 WIB di Lapangan BPR, Jl. Hasanudi KM 39, KP Pabrik RT 03 RW 001, Setiadharma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Acara ini gratis tanpa biaya apapun.

Saksikan program terbaik RCTI di kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box kamu, lalu cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan pastikan arah antena kamu sudah benar.

Untuk info lebih lanjut hubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.

(lis)

