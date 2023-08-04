Music Zone Live dari Sarinah Sore Ini, Nantikan di Okezone.com

JAKARTA - Okezone Radio kembali menggelar Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada 4 Agustus 2023. Dipandu Shandy Luo, panggung musik ini akan menghadirkan sederet penyanyi ternama.

Ada duo Gery Gany yang akan memperkenalkan single terbaru mereka, Tak Sama. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang tak lagi memiliki perasaan yang sama kepada pasangannya.

Selain itu, ada pula Monita Tahalea dan Gaby Cristy yang berduet merilis lagu Pesan Singkat. Lagu tersebut merupakan kolaborasi kedua Monita dan Gaby setelah berduet dalam single Tak Sendiri, pada 2015.

“Akhirnya, rencana lama kami untuk berkolaborasi lagi bisa berjalan dengan baik. Lagu Pesan Singkat ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, di mana sapaan dari teman dekat ternyata begitu berarti,” tuturnya Monita.

Tak bisa menonton langsung penampilan Gery Gany, Monita Tahalea, dan Gaby Cristy di Anjungan Sarinah? Tenang, karena para Zoners bisa mendengarkannya melalui 88.4 Okezone Radio Jakarta dan 89.7 Okezone Radio Bandung.

Sementara bagi Zoner yang ada di luar kota bisa mendengarkan panggung Music Zone melalui Star Radio Padang, Rasi FM Magetan, dan Bomantara FM Singkawang. Atau, Anda juga bisa menonton streaming Music Zone lewat Okezone.com.*

(SIS)