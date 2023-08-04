NewJeans Guncang Lollapalooza, Bawakan Hype Boy hingga ETA

JAKARTA - NewJeans debut manggung di festival musik Lollapalooza Chicago, Amerika Serikat pada Jumat (3/8/2023) waktu setempat. Mereka mencatatakan prestasi sebagai Idol Kpop perempuan pertama yang tampil di acara musik tahunan bergengsi itu.

Sebagai grup Kpop muda yang sedang digandrungi, kehadiran mereka disambut antusiasi para Bunnies -sebutan fans NewJeans. Mengutip dari Twitter @nwjnsbts, Jumat (4/8/2023), seluruh area depan panggung NewJeans berubah menjadi lautan manusia.

Bahkan sebelum konser dimulai, penonton sudah terlihat antusias sejak video The PowerPuff Girls versi NewJeans muncul di layar LED. Semua langsung bersorak dan berlompat-lompat girang.

Keriuhan menyambut NewJeans kala mereka naik ke atas panggung. Penonton langsung berteriak histeris melihat Minji, Hanni, Danielle, Haerin, and Hyein muncul. Apalagi saat kelimanya tancap gas bawakan lagu hits mereka, Hype Boy.

Setelah membawakan lagu debutnya, grup di bawah naungan ADOR itu pun memperkenalkan diri. “Hi, we’re NewJeans!” ucap kelima member NewJeans kompak membuka penampilan di Lollapalooza, dikutip dari Twitter @newjeansblog.