BIODATA dan agama Pond Naravit. Belakangan ini, namanya sedang banyak diperbincangkan. Pasalnya, aktor sekaligus model asal Thailand ini baru saja berkunjung ke Indonesia.
Pemilik nama lengkap Pond Naravit Lertratkosum ini enghadiri event Pop Up Store Versace Dylan Purple yang diadakan di Plaza Senayan, Jakarta. Kehadirannya tentu membuat heboh para penggemarnya di Tanah Air.
Penasaran dengan sosok Pond Naravit? Berikut ini Okezone ulas biodatanya, melansir dari berbagai sumber.
Biodata Pond Naravit
Nama Lengkap: Naravit Lertratkosum
Nama Panggilan Lain: Pond
Tanggal Lahir: 1 Februari 2001
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin: Pria
Tempat Lahir : Bangkok, Thailand
Status Menikah: Belum Menikah
Tinggi Badan: 185 sentimeter