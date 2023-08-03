Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Pond Naravit, Aktor Tampan Asal Thailand

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:05 WIB
Biodata dan Agama Pond Naravit, Aktor Tampan Asal Thailand
Pond Naravit. (Foto: Instagram/@ppnaravit)




BIODATA dan agama Pond Naravit. Belakangan ini, namanya sedang banyak diperbincangkan. Pasalnya, aktor sekaligus model asal Thailand ini baru saja berkunjung ke Indonesia.

Pemilik nama lengkap Pond Naravit Lertratkosum ini enghadiri event Pop Up Store Versace Dylan Purple yang diadakan di Plaza Senayan, Jakarta. Kehadirannya tentu membuat heboh para penggemarnya di Tanah Air.

Penasaran dengan sosok Pond Naravit? Berikut ini Okezone ulas biodatanya, melansir dari berbagai sumber.

Biodata Pond Naravit

Nama Lengkap: Naravit Lertratkosum

Nama Panggilan Lain: Pond

Tanggal Lahir: 1 Februari 2001

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin: Pria

Tempat Lahir : Bangkok, Thailand

Status Menikah: Belum Menikah

Tinggi Badan: 185 sentimeter

