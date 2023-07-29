5 Kontestan Peraih Golden Buzzer Kembali Tampil di Semi Final Indonesias Got Talent 2023

JAKARTA - Indonesia's Got Talent 2023 akhirnya memasuki babak Semi Final, setelah melewati perjalanan panjang memilih 20 peserta terbaik. Lima peserta yang meraih Golden Buzzer saat audisi akan bergabung di babak ini.

Berikut 20 kontestan Indonesia’s Got Talent 2023 yang siap bertarung di babak Semi Final: Adryan Natha, Bratayudha, Chronicles, Darak Badarak, Fatamorgana, Femme Fatale, Jean Mind, Kevin Leon, Komunal Primitif Percussion, Lima Pandawa, dan Major 9.

Ada pula Thalia Sharon, Toxic Girls, Valiandre, Zaitun Voice, Bala Bali, Bravery, Budi Utama, Gita Handayani Aceh, dan I.D Melody. Mereka harus memberikan penampilan terbaik untuk memikat penonton agar memberikan vote.