Selamat, Femme Fatale Jadi Juara Indonesia Got Talent 2023

JAKARTA - Femme Fatale menjadi juara pertama Indonesia’s Got Talent season 2. Grup magician yang diisi tiga wanita cantik ini berhasil mendapatkan vote terbanyak dari masyarakat Indonesia dan menjadi pemenang di IGT tahun ini.

Hal ini pun membuat dewan juri, Ivan Gunawan dan Rossa takjub dengan bakat yang dimiliki Femme Fetale. Mereka menganggap grup magician yang beranggotakan Alisa Priscilla, Gabriella Ginawati dan Chall Evna ini begitu unik dan memiliki daya tarik tersendiri.

“Femme Fatale tuh unik, perempuan bisa sulap. Penampilan mereka dari awal sampai akhir selalu besar,” ungkap Ivan Gunawan di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Selain itu, Rossa mengatakan kelima grand finalis IGT season 2 ini layak untuk menjadi pemenangan. Setiap peserta memiliki kualitas mereka masing-masing dan sudah membuktikan yang terbaik kepada Indonesia.

“Siapa pun hari ini yang terpilih, semuanya bagus dan layak,” ungkap Rossa.

Lebih lanjut, Rossa dan Ivan pun berharap Femme Fetale dan para grand finalis lainnya bisa terus berkarya dan bangga dengan kemampuan mereka yang bisa menjadi bagian dari Indonesia’s Got Talent season 2.

“Yang masuk di Top 5 ini punya kesempatan yang sangat bagus jadi kariernya akan lebih besar,” tambahnya.

