HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Kandung Michelle Ashley Gercep Polisikan Suami Pinkan Mambo

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:21 WIB
Ayah Kandung Michelle Ashley Gercep Polisikan Suami Pinkan Mambo
Michelle Ashley. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley, mengaku jadi korban pelecehan ayah tirinya. Dara 17 tahun itu bercerita dirinya dilecehkan sejak 2018 hingga 2021.

Setelah lebih dari dua tahun dilecehkan, Michelle memutuskan untuk mengadukan kejadian itu pada ayah kandungnya. Pada Januari 2021 lalu, dirinya segera dijemput oleh ayah kandungnya.

"Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri, yang sudah lama enggak hubungan dan aku telepon untuk jemput aku," ujar Michelle Ashley saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

Setelah mendengar aduan sang anak, ayah kandung Michelle memutuskan untuk melaporkan suami Pinkan Mambo ke polisi. Dia pula yang mengurus soal persidangan antara anaknya dengan laki-laki tersebut.

"Dia dari Bali, jemput aku dan yang mengurus aku sidang dan segala macam," ucapnya.

Karena itu pula Michelle merasa sangat bersyukur dengan tindakan ayahnya. Tidak seperti ibunya yang tak acuh, ayah kandung Michelle sangat peduli dengan keadaan sang putri.

Halaman:
1 2
