HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Kantongi Hasil Tes Darah Virgoun

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:13 WIB
Inara Rusli Kantongi Hasil Tes Darah Virgoun
Inara Rusli. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengklaim pihaknya mengantongi 52 bukti untuk menghadapi sidang cerai dengan Virgoun yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat, 26 Juli lalu.

Dari sekian banyak, Inara menyinggung tentang salah satu bukti, yakni hasil tes lab darah Virgoun yang reaktif.

"Ada tes lab darah, (dengan hasil reaktif) iya,"ujar Inara Rusli kepada awak media.

Namun, Inara tidak menjelaskan tes darah Virgoun dilakukan untuk hal apa. Arjana Bagaskara, sang kuasa hukum, juga enggan membeberkannya lebih banyak.

"Soal itu nggak mau jawab dulu," ungkap Arjana.

Untuk memperkuat bukti tersebut, Arjana mengaku dalam sidang pekan depan, pihaknya berupaya menghadirkan dokter yang mengambil darah tersebut.

