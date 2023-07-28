Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thomas Brodie Sangster Umumkan Bertunangan dengan Mantan Istri Elon Musk

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:33 WIB
Thomas Brodie Sangster Umumkan Bertunangan dengan Mantan Istri Elon Musk
Thomas Brodie Sangster dan Talulah Riley. (Foto: Instagram/@samohtsangster)
A
A
A

LONDON - Kabar bahagia datang dari aktor Thomas Brodie-Sangster. Ia dan mantan istri Elon Musk, Talulah Riley, resmi bertunangan dan tampaknya siap melaju ke jenjang pernikahan.

Kabar bahagia ini disampaikan Thomas melalui postingan Instagram. Ia mengaku senang dan bahagia bisa bertunangan dengan Riley.

"Senang mengumumkan bahwa Talulah dan saya bertunangan. Cinta ada di mana-mana," tulis Thomas, dikutip Jumat (28/7/2023).

Sementara itu, Riley membagikan kabar bahagia ini lewat Twitter. "Sangat senang membagikan kabar bahwa setelah dua tahun berpacaran, Thomas Brodie Sangster dan saya bertunangan," cuit Riley

Berdasarkan penelusuran MNC Portal, Elon Musk memberi tanggapan atas pertunangan ini. "Congratulation," tulis Elon Musk di kolom komentar cuitan Riley.

Halaman:
1 2
