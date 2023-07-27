Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berawal dari Menyanyi dan Ngehost, Inno Sensia Kini Sukses Jadi Influencer

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |17:11 WIB
Berawal dari Menyanyi dan Ngehost, Inno Sensia Kini Sukses Jadi Influencer
Inno Sensia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inno Sensia mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi. Ia juga sempat terjun ke dunia presenting sebelum akhirnya memilih untuk berkarier sebagai seorang influencer.

Pada 2017 lalu, Inno Sensia memutuskan untuk menjadi seorang influencer. Kendati demikian, baru di 2020 ia mulai memahami dunia influencer dan mengambil cukup banyak pekerjaan.

Selama 2017 hingga 2020, Inno Sensia pun memilih untuk memfokuskan dirinya demi menyelesaikan pendidikan S1 di LSPR Communication & Business Institute Jakarta. Saat pandemi Covid-19 di 2020, Inno pun mulai lebih serius untuk terjun membuat konten, bahkan ia membeberkan awal mula dirinya membuat konten.

"Awalnya barter produk dan aku bisa menyelesaikan konten dengan baik. Dari situ diterimalah oleh banyak client. Aku nggak menyangka aja awalnya hobi dan aku tulus jalaninnya semua, udah terbuka, ada jalannya. Ternyata ini bisa jadi mata pencaharian aku selanjutnya," bebernya.

Inno Sensia

Inno sendiri mengatakan bahwa tak mudah bagi dirinya untuk menjadi seorang influencer. Bahkan, ia juga sempat mengalami masa sulit ketika mencoba menekuni karier sebagai influencer.

"Jujur, awalnya tidak mudah untuk aku menjadi seorang influencer, karena harus memiliki modal yang cukup. Dari pakaian hingga biaya transport untuk melakukan kedatangan ke lokasi. Aku juga kadang harus nombok dan pendapatan masih sedikit banget," paparnya.

"Sungguh tak menyangka semua bisa baik jalannya super terharu sih aku bisa ternyata," lanjutnya.

Kini, perempuan 25 tahun itu mulai merasa enjoy dengan pekerjaannya sebagai seorang influencer. Ia bahkan banyak bekerjasama dengan sejumlah produk dan brand ternama. Selain itu, ia juga mengaku mendapatkan banyak dukungan dari sekitarnya.

"Semuanya itu proses dan tidak mudah banget buat aku apalagi sudah bisa ada di tahap ini , memerlukan biaya, tenaga, waktu yang lumayan cukup lama tapi harus konsisten," jelasnya.

