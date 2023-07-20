Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Jovi Adhiguna, Influencer yang Viral karena Makan Kerupuk Babi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:03 WIB
Biodata dan Agama Jovi Adhiguna, Influencer yang Viral karena Makan Kerupuk Babi
Jovi Adhiguna. (Foto: Instagram/@joviadhiguna)
A
A
A

BIODATA dan agama Jovi Adhiguna. Sosok influencer ini viral lantaran makan kerupuk babi di restoran halal.

Aksi itu dilakukan di sebuah restoran bersertifikasi halal di Bandara Ngurah Rai, Bali. Imbasnya, restoran tersebut harus menghancurkan seluruh peralatan makan di sana untuk menjaga sertifikasi halalnya.

Jovi Adhiguna lahir di Jakarta, 24 Juni 1990 yang memiliki darah keturunan Belanda dan Tionghoa. Ia merupakan kakak Sarah Ayu yang juga menyelami dunia influencer.

Jovi dan Sarah adalah saudara satu ibu. Sarah merupakan putri Jessy Rubiyanti dari pernikahannya dengan pria asal Australia.

Salah satu hal unik yang dimiliki Jovi sebagai influencer adalah penampilannya. Ia gemar berpakaian seperti perempuan dengan rambut panjang terurai dilengkapi riasan wajah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement