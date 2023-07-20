Biodata dan Agama Jovi Adhiguna, Influencer yang Viral karena Makan Kerupuk Babi

BIODATA dan agama Jovi Adhiguna. Sosok influencer ini viral lantaran makan kerupuk babi di restoran halal.

Aksi itu dilakukan di sebuah restoran bersertifikasi halal di Bandara Ngurah Rai, Bali. Imbasnya, restoran tersebut harus menghancurkan seluruh peralatan makan di sana untuk menjaga sertifikasi halalnya.

Jovi Adhiguna lahir di Jakarta, 24 Juni 1990 yang memiliki darah keturunan Belanda dan Tionghoa. Ia merupakan kakak Sarah Ayu yang juga menyelami dunia influencer.

Jovi dan Sarah adalah saudara satu ibu. Sarah merupakan putri Jessy Rubiyanti dari pernikahannya dengan pria asal Australia.

Salah satu hal unik yang dimiliki Jovi sebagai influencer adalah penampilannya. Ia gemar berpakaian seperti perempuan dengan rambut panjang terurai dilengkapi riasan wajah.