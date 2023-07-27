Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata, Segini Bayaran Cillian Murphy Jadi Aktor Utama Oppenheimer

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |08:30 WIB
Ternyata, Segini Bayaran Cillian Murphy Jadi Aktor Utama <i>Oppenheimer</i>
Segini bayaran Cillian Murphy jadi aktor utama Oppenheimer. (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Segini bayaran Cillian Murphy jadi aktor utama Oppenheimer. Film arahan Christopher Nolan ini memang tengah menjadi primadona karena kontroversinya yang dianggap melecehkan agama Hindu. 

Kontroversi itu membuat pencinta film penasaran dengan sosok Cillian, termasuk honor yang diterimanya dalam proyek tersebut. Mengutip The Richest, Kamis (27/7/2023), sang aktor mendapat bayaran sebesar USD 10 juta (Rp150 miliar) dalam film tersebut. 

Angka itu, kabarnya menjadi honor tertinggi dari keseluruhan pemeran Oppenheimer, bahkan mengalahkan besaran gaji dua aktor pendukungnya, Robert Downey Junior dan Matt Damon. Kedua aktor itu masing-masing menerima bayaran USD4 juta (Rp60 miliar).

Film Oppenheimer bercerita tentang Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), fisikawan yang menjadi direktur laboratorium pertama The Manhattan Project di Los Alamos. Dia bertugas mengembangkan bom atom yang meledak Hiroshima dan Nagasaki pada 1945.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
