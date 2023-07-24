Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

2PM Bakal Gelar Konser 2 Hari di Seoul untuk Rayakan Anniversary ke-15

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:15 WIB
2PM Bakal Gelar Konser 2 Hari di Seoul untuk Rayakan <i>Anniversary</i> ke-15
2PM akan gelar konser selama 2 hari di Seoul, September mendatang. (Foto: JYP Entertainment)
A
A
A

 

SEOUL - Boy group 2PM akan merayakan anniversary debut mereka yang ke-15, pada September mendatang. JYP Entertainment mengumumkan, Lee Jun Ho cs akan merayakan momen itu dengan menggelar konser.

Mengutip Soompi, Senin (24/7/2023), kabar tentang konser 2PM itu pertama kali mencuat pada Februari 2023. Agensi itu kemudian mengungkapkan, para member 2PM masih menyesuaikan jadwal untuk bisa konser bareng.

Dalam lanjutan keterangannya, JYP Entertainment mengungkapkan, konser ‘It’s 2PM’ akan digelar selama 2 hari di Jamsil Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan, pada 9 September 2023, pukul 18.00 KST.

Selanjutnya, Ok Taecyeon akan melanjutkan konser hari kedua di venue yang sama pada 10 September 2023, pukul 17.00 KST.

Ini akan menjadi konser pertama 2PM setelah Chansung memutuskan keluar dari JYP Entertainment, pada 2021. Sementara Taecyeon diketahui sudah meneken kontrak dengan agensi baru sejak tahun 2018.

2PM bakal gelar konser untuk merayakan anniversary debut mereka yang ke-15. (Foto: JYP Entertainment)

Meski dua personelnya sudah meninggalkan agensi, JYP Entertainment memastikan bahwa 2PM akan tetap lanjut dengan enam personel.*

(SIS)

