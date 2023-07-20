Rossa Terancam Rugi Puluhan Milar Gegara Akun Penyebar Hoax

JAKARTA - Manajemen Rossa menindaklanjuti video dari akun Tiktok penyebar hoax @Thariez yang belakangan ini viral. Diketahui, akun tersebut membuat video dengan narasi "Rossa mencueki Betrand Peto saat konser di Malaysia."

Karena video hoax tersebut, pihak Rossa berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar. Karena pelantun Hati yang Kau Sakiti ini bertanggung jawab menjaga nama baiknya yang terikat kontrak dengan berbagai produk.

"Rossa terikat kerja sama dengan berbagai ambassador dari berbagai produk, kerja sama ini ada klausul yang menuliskan bahwa artis atau talent bersangkutan berkewajiban untuk menjaga nama baiknya," jelas Ikhsan Tualeka, perwakilan manajemen di Bareskrim Polri, Kamis (20/7/2023).

Ikhsan Tualeka mengatakan, apabila Rossa tak dapat menjaga nama baiknya, resikonya akan fatal. Dengan begitu, pihak Rossa dapat dikenakan denda dan kerugiannya bisa mencapai puluhan miliar.