Biodata dan Agama Keisya Levronka yang Viral Gara-gara Dinilai Tak Sopan

BIODATA dan agama Keisya Levronka. Baru-baru ini, nama sang artis menjadi topik perbincangan hangat di media sosial.

Hal ini bermula ketika Keisya menjadi bintang tamu di podcast YouTube Volix Media yang dipandu oleh Marlo Ernesto. Keisya dinilai bersikap tidak sopan dalam perbincangan itu.

Salah satu cuplikan video podcast yang beredar di dunia maya memperlihatkan Keisya bergumam tak jelas saat menjawab pertanyaan Marlo. Putra Andi F Noya seolah kehabisan kata-kata untuk melanjutkan wawancara lagi.

BACA JUGA: Akun Instagram Keisya Levronka Hilang Usai Dikritik Saat Tampil di Podcast Marlo Ernesto

Mengenal sosok Keisya Levronka lebih dalam, artis satu ini lahir di Malang, Jawa Timur, 2 Februari 2003. Ia merupakan putri kedua dari pasangan Havron Liebchen dan Levi Leonita.

Keisya adalah satu-satunya anak perempuan. Kakak laki-lakinya bernama Garry Milano dan adiknya bernama Lexi Valleno.