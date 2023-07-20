Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Keisya Levronka yang Viral Gara-gara Dinilai Tak Sopan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:09 WIB
Biodata dan Agama Keisya Levronka yang Viral Gara-gara Dinilai Tak Sopan
Keisya Levronka (Foto: @Instagram/@keisyalevronka)
A
A
A

BIODATA dan agama Keisya Levronka. Baru-baru ini, nama sang artis menjadi topik perbincangan hangat di media sosial.

Hal ini bermula ketika Keisya menjadi bintang tamu di podcast YouTube Volix Media yang dipandu oleh Marlo Ernesto. Keisya dinilai bersikap tidak sopan dalam perbincangan itu.

Salah satu cuplikan video podcast yang beredar di dunia maya memperlihatkan Keisya bergumam tak jelas saat menjawab pertanyaan Marlo. Putra Andi F Noya seolah kehabisan kata-kata untuk melanjutkan wawancara lagi.

Mengenal sosok Keisya Levronka lebih dalam, artis satu ini lahir di Malang, Jawa Timur, 2 Februari 2003. Ia merupakan putri kedua dari pasangan Havron Liebchen dan Levi Leonita.

Keisya adalah satu-satunya anak perempuan. Kakak laki-lakinya bernama Garry Milano dan adiknya bernama Lexi Valleno.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/206/3147398/keisya_levronka-8QWj_large.jpg
Keisya Levronka dan Petaka Pencarian Misterius Sosok Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144176/nyoman_paul-wMoK_large.jpg
Go Public, Nyoman Paul Pamer Momen Mesra dengan Keisya Levronka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/206/2999662/keisya-levronka-antusias-debut-di-film-horor-malam-pencabut-nyawa-OYfF3itNTF.jpg
Keisya Levronka Antusias Debut di Film Horor Malam Pencabut Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993983/adik-keisya-levronka-sudah-keluar-dari-icu-usai-jalani-operasi-LaAFrRhF2O.jpg
Adik Keisya Levronka Sudah Keluar dari ICU Usai Jalani Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/33/2990471/adik-keisya-levronka-dilarikan-ke-rumah-sakit-ada-apa-sfaw4K6Yc7.jpg
Adik Keisya Levronka Dilarikan ke Rumah Sakit, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902608/alasan-keisya-levronka-nangis-saat-nonton-konser-mahalini-PzbhypeuSH.jpg
Alasan Keisya Levronka Nangis saat Nonton Konser Mahalini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement