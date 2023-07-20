Happy Asmara Memohon Agar Tak Ditinggalkan, Ungkapan untuk Denny Caknan?

JAKARTA - Happy Asmara kini kembali mencuri perhatian. Pelantun Rungkad ini dituding belum move on dari sang mantan kekasih, Denny Caknan, yang sudah menikah dengan Bella Bonita.

Hal ini bermula dari unggahannya di Instagram. Ia menuliskan caption galau yang berisi harapan agar tidak ditinggalkan oleh seseorang.

"Tolong, jangan tinggalkan aku karena segala kekuranganku, tetapi mohon tuntunlah aku agar bisa menjadi apa yg kamu mau," tulis Happy Asmara melalui cuitan diakun instagram pribadinya, Kamis (20/7/2023).

Melalui postingannya itu, tampak wajah Happy Asmara memerah dan matanya sedikit sembab, seolah baru saja menangis.