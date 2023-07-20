Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

V BTS Dikabarkan Debut Solo Tahun Ini, BIGHIT Buka Suara

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:20 WIB
V BTS Dikabarkan Debut Solo Tahun Ini, BIGHIT Buka Suara
V BTS dikabarkan debut solo tahun ini. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - V ‘BTS’ dikabarkan akan merilis album solo perdananya, pada triwulan III atau sepanjang bulan Juli hingga September 2023. Sports Chosun melaporkan, dia mulai menggarap album tersebut sejak akhir tahun 2022.

Terkait pemberitaan tersebut, perwakilan BIGHIT Music membenarkan rencana sang idol merilis album solo. “Namun jadwal rilis album baru akan kami umumkan setelah semuanya terkonfirmasi,” ujar agensi tersebut, dikutip dari Soompi, Kamis (20/7/2023).

Idol bernama asli Kim Tae Hyung itu akan merilis album solo setelah Jungkook BTS melepas single digital solonya berjudul Seven, pada 14 Juli 2023. Ketika dirilis, lagu itu langsung mendominasi tangga lagu dalam dan luar negeri.

Lagu tersebut bahkan mencatatkan rekor baru di Spotify dengan debut di peringkat 1 Global Top Songs dengan 15,9 juta streams dalam 24 jam perilisannya. Jungkook menjadi artis pria pertama yang berhasil melampaui 15 juta streams di hari pertama perilisan Seven.

V BTS bakal rilis album solo tahun ini. (Foto: GQ)

Rekor tersebut sebelumnya sudah ditorehkan oleh Taylor Swift yang mencetak 15 juta stream dalam 24 jam setelah merilis Anti-Hero dan Lavender Haze. Kedua lagu itu merupakan bagian dari album ‘Midnights’ yang dirilis Swift, pada 2022.*

(SIS)

