Lepas Hijab Langsung Buka Bisnis Kecantikan, Nathalie Holscher Tak Peduli Dicibir Netizen

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher kini tengah menjadi perbincangan hangat. Ia panen cibiran setelah menggemparkan publik dengan melepas hijab hingga mengeluhkan nafkah anak Rp25 juta dari Sule yang dinilai terlalu kecil.

Hujatan belum juga mereda, tapi kini Nathalie Holscher tiba-tiba membuka sebuah bisnis kecantikan yang fokus ke perawatan rambut. Tak ayal, netizen semakin yakin bahwa keputusannya lepas hijab adalah bagian trik untuk membuka bisnis tersebut.

Kendati begitu, Nathalie Holscher tampaknya tak gentar. Ia mengaku tidak peduli dengan hujatan yang mengarah kepadanya.

"Untuk komentar negatif, ya udah kita makan sendiri," ujar Nathalie Holscher usai Grand opening di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (16/7/2023).