Sugesta Handayani Ungkap Serunya Syuting Series Candy Caddy

JAKARTA – Aktris Sugesta Handayani mengungkapkan kisah di balik produksi original series Candy Caddy. Meski tak menampik merasa lelah, namun sang aktris tetap bahagia karena kegiatan di lokasi syuting terasa seperti liburan.

"Karena kami syuting di lapangan golf, jadi terasa seperti liburan gitu loh. Pemandangannya bagus banget! Sesama pemain juga sudah dekat banget satu sama lain. Kami banyak bercanda dan saling menghibur. Seru deh!" tuturnya.

Sugesta Handayani berperan sebagai Monik, perempuan cantik yang berpengalaman menjadi caddy. Dia digambarkan sebagai perempuan pekerja keras, mandiri, dan memperjuangkan agar hidupnya bisa menjadi lebih baik.

Disutradarai Myrna Paramita, Candy Caddy yang terdiri dari 10 episode tersebut dapat ditonton secara eksklusif melalui Vision+. Dua episode awal series ini, dapat diakses secara gratis. Sementara untuk menonton episode lengkapnya, Anda bisa berlangganan.

