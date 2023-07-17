Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sugesta Handayani Ungkap Serunya Syuting Series Candy Caddy

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |03:30 WIB
Sugesta Handayani Ungkap Serunya Syuting Series <i>Candy Caddy</i>
Sugesta Handayani ungkap pengalaman syuting series Candy Caddy. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Sugesta Handayani mengungkapkan kisah di balik produksi original series Candy Caddy. Meski tak menampik merasa lelah, namun sang aktris tetap bahagia karena kegiatan di lokasi syuting terasa seperti liburan.

"Karena kami syuting di lapangan golf, jadi terasa seperti liburan gitu loh. Pemandangannya bagus banget! Sesama pemain juga sudah dekat banget satu sama lain. Kami banyak bercanda dan saling menghibur. Seru deh!" tuturnya.

Sugesta Handayani berperan sebagai Monik, perempuan cantik yang berpengalaman menjadi caddy. Dia digambarkan sebagai perempuan pekerja keras, mandiri, dan memperjuangkan agar hidupnya bisa menjadi lebih baik.

Disutradarai Myrna Paramita, Candy Caddy yang terdiri dari 10 episode tersebut dapat ditonton secara eksklusif melalui Vision+. Dua episode awal series ini, dapat diakses secara gratis. Sementara untuk menonton episode lengkapnya, Anda bisa berlangganan.

Candy Caddy. (Foto: Vision+)

Karena itu, unduh aplikasinya sekarang juga lewat Play Store dan App Store di sini atau Anda bisa mengakses www.visionplus.id. Anda juga bisa mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Atau, Anda bisa hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, happiness, anytime, anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement