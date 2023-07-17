Advertisement
HOT GOSSIP

Jawaban Menohok Prilly Latuconsina saat Cewek Dinilai Terlalu Banyak Nuntut

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |00:30 WIB
Jawaban Menohok Prilly Latuconsina saat Cewek Dinilai Terlalu Banyak Nuntut
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram/@prillylatuconasina96)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina belakangan viral karena pendapatnya terkait permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini bermula ketika ia hadir mengisi konten YouTube Bloom Media.

Dalam video bertajuk 'Saling Serang! Cowok-cowok di Skakmat Sama Prilly!', sang aktris membalas pernyataan seorang pria yang merasa banyak perempuan terlalu menuntut pasangan untuk dipenuhi kebutuhannya.

"Itu juga karena cowok selalu bertindak sebagai provider, sekarang misal kalau ada cewek yang karier dan uangnya lebih banyak, cowok insecure, tetap pengin ngebiayain juga," ujar Prilly, dikutip pada Senin (17/7/2023).

Menurut Prilly, hal itu juga tumbuh dari kecenderungan karakter pria yang ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin. Tapi hal itu jadi membuat perempuan jadi serba salah.

