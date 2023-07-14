Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Musisi Dunia yang Peduli Lingkungan, Punya Cara Unik Lestarikan Alam

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:04 WIB
5 Musisi Dunia yang Peduli Lingkungan, Punya Cara Unik Lestarikan Alam
Coldplay. (Foto: Instagram/@coldplay)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai elemen masyarakat kini mulai peduli dengan isu lingkungan. Berbagai kampanye digalakkan untuk melestarikan lingkungan sebagai rumah bagi makhluk hidup.

Hal ini juga menjadi perhatian para musisi dunia. Mereka menggunakan popularitasnya untuk menyampaikan pesan kepada penggemar untuk menjaga lingkungan yang mencakup ekosistem, flora, fauna, pelestarian sumber daya alam, hingga perubahan iklim.

Berikut ini Okezone ulas 5 musisi dunia yang peduli lingkungan, dilansir dari EcoWatch, Jumat (14/7/2023).

 BACA JUGA:

1. Radiohead


Band asal Inggris ini fokus dengan tur sustainable (berkelanjutan) selama bertahun-tahun. Pada 2008, mereka menerapkan konsep ramah lingkungan dengan menukar cangkir sekali pakai dengan reusable (bisa digunakan kembali) hingga menggunakan biofuel untuk kendaraan tur.

Halaman:
1 2 3
