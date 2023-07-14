5 Musisi Dunia yang Peduli Lingkungan, Punya Cara Unik Lestarikan Alam

JAKARTA - Berbagai elemen masyarakat kini mulai peduli dengan isu lingkungan. Berbagai kampanye digalakkan untuk melestarikan lingkungan sebagai rumah bagi makhluk hidup.

Hal ini juga menjadi perhatian para musisi dunia. Mereka menggunakan popularitasnya untuk menyampaikan pesan kepada penggemar untuk menjaga lingkungan yang mencakup ekosistem, flora, fauna, pelestarian sumber daya alam, hingga perubahan iklim.

Berikut ini Okezone ulas 5 musisi dunia yang peduli lingkungan, dilansir dari EcoWatch, Jumat (14/7/2023).

BACA JUGA:

1. Radiohead





Band asal Inggris ini fokus dengan tur sustainable (berkelanjutan) selama bertahun-tahun. Pada 2008, mereka menerapkan konsep ramah lingkungan dengan menukar cangkir sekali pakai dengan reusable (bisa digunakan kembali) hingga menggunakan biofuel untuk kendaraan tur.