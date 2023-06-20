5 Album Terbaik Dewa 19, Melegenda di Hati Baladewa

DERETAN album terbaik Dewa 19 yang melegenda di kalangan fans dan penikmat musik Indonesia. Sepanjang 36 tahun kariernya, band asal Surabaya ini sudah melahirkan 12 album studio, live, dan kompilasi.

Tiap-tiap album tersebut memiliki tembang hits yang tetap populer hingga kini. Lalu album mana saja yang masuk dalam kategori terbaik? Berikut Okezone mengulas lima album terbaik Dewa 19.

Album Terbaik Dewa 19. (Foto: Dewa 19/Instagram/@andra_photo)



1.19

Dewa memulai debutnya di industri musik Tanah Air dengan merilis album '19' pada 1992. Dalam album tersebut terdapat lagu Kangen dan Kita Sedang Tidak Bercinta Lagi yang membuat '19' terjual sebanyak 400.000 keping.