Hary Tanoe Selamati para Pemenang Video Content Creator Awards 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:34 WIB
Hary Tanoe Selamati para Pemenang Video Content Creator Awards 2023
Para pemenang Video Content Creator Awards 2023. (Foto: GTV)
JAKARTAVideo Content Creator Awards 2023 telah digelar pada 12 Juli 2023. Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi pagelaran tersebut dan memberikan selamat kepada seluruh pemenang.

“Selamat atas pemenang Video Content Creator Awards,” ujarnya melalui akun Instagram miliknya, pada Kamis (13/7/2023).

Ada sederet nama besar yang keluar sebagai pemenang Video Content Creator Awards tahun ini. Sebut saja Lyodra Ginting yang berhasil menjegal langkah Tiara Andini, Tri Suaka, dan Nabila Maharani dan membawa pulang trofi Content Creator Musik Terfavorit.

"Semoga ke depannya, ajang seperti ini bisa menambah semangat para musisi untuk berkarya. Dukung terus musisi Tanah Air, terima kasih banyak semuanya," ujar pelantun Sang Dewi tersebut dalam pidato kemenangannya.

Halaman:
1 2
