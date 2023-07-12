Rendy Kjaernett Akui Selingkuh Masalah Terparah, Sadar Kini Jadi Musuh Masyarakat

JAKARTA - Aktor Rendy Kjaernett merasa isu dugaan perselingkuhan dengan Syahnaz Sadiqah adalah peristiwa berat yang pernah dialaminya selama hidup.

“Kalau kemarin yang pasti gelap, ya gelap. Gua butuh gimana ya? Itu udah lebih ke diri kita sendiri, maksudnya, ‘Wah, gua belum pernah ngalamin masalah ini’,"ujar Rendy Kjaernett dari Kanal YouTube Hendric Shinigami Rabu (12/7/2023).

Masalah yang dihadapinya ini bukan hanya diketahui beberapa pihak saja. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu karena pemberitaan tentang mereka sangat masif.

“Belum pernah masalah gua se-Indonesia tahu. Masalah hidup udah lah dari kecil. Ini paling parah tapi bukan masalahnya tapi skalanya,” jelas Rendy.

Bahkan, bintang film Aku, Kau & KUA ini mengaku, beberapa keluarga dan kenalannya di luar negeri sampai menghubunginya. Mereka bertanya soal kebenaran kasus perselingkuhannya dengan adik Raffi Ahmad tersebut.