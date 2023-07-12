Rendy Kjaernett Minta Syahnaz dan Jeje Minta Maaf pada Lady Nayoan

JAKARTA - Rendy Kjaernett menanggapi video klarifikasi yang dirilis Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda lewat akun YouTube mereka, pada 9 Juli 2023. Lewat video tersebut, pasangan suami istri ini mengklarifikasi isu perselingkuhan Syahnaz.

Namun yang menjadi sorotan warganet adalah tidak ada kata maaf terlontar dari keduanya terhadap istri Rendy, Lady Nayoan. Sang aktor pun setuju bahwa seharusnya memang mereka, terutama Syahnaz, meminta maaf ke istrinya.

Sebab menurutnya, perselingkuhan itu terjadi atas keputusan Rendy dan Syahnaz. Rasa sakit hati Lady disebabkan oleh mereka berdua hingga dia memilih ingin mengakhiri rumah tangganya.

"Perlu (minta maaf). Karena kan emang yang ngelakuin ini bukan cuma gue. Itu juga, ya gue enggak usah sebut lah ya," kata Rendy, dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam News, Rabu (12/7/2023).

Rendy pun menyadari kesalahannya terhadap Lady dan meminta maaf. Ia mengakui saat ini masih sayang dan sadar perbuatannya telah menyakiti hati sang istri.