HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jinhwan iKON Jalani Wajib Militer Akhir Juli 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |03:30 WIB
Jinhwan iKON Jalani Wajib Militer Akhir Juli 2023
Jinhwan iKON umumkan jadwal wamil. (Foto: Instagram/@gnani____)
A
A
A

SEOUL - Jinhwan iKON menyapa para penggemar jelang keberangkatannya menunaikan wajib militer pada akhir Juli mendatang. Pengumuman itu dirilisnya lewat Instagram, pada 7 Juli 2023. 

“Aku menulis pesan ini karena berpikir, kalian (fans) perlu mendengar kabar ini langsung dariku. Aku akan mulai menjalani wamil pada 20 Juli 2023,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Jinhwan mengaku kecewa karena tidak bisa menampilkan semua hal yang telah dipersiapkannya selama ini. “Aku semakin sedih karena mengetahui fakta bahwa kalian akan selalu menungguku,” tuturnya lagi.

Idol K-Pop 29 tahun itu berjanji akan menjalankan masa tugasnya dengan baik dan segera kembali ke panggung hiburan. Karena itu, dia berharap, fans bisa saling menguatkan selama masa absennya.

Jinhwan iKON mulai wamil pada 20 Juli 2023.

“Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan menyemangatiku. Aku mencintai kalian semua,” ujar Jinhwan iKON menutup unggahannya.*

(SIS)

