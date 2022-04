SEOUL - YG Entertainment memastikan iKON akan merilis karya baru dalam waktu dekat. Hal itu diumumkan agensi tersebut lewat sebuah poster teaser yang dirilis pada 11 April 2022.

Dalam poster tersebut tertulis: “New Album Coming Soon (Album baru iKON akan segera rilis).” Sayang, tak ada detail kapan album tersebut akan dirilis.

Namun begitu, album baru ini akan menjadi proyek comeback Jihwa cs setelah lebih dari setahun vakum bermusik. Proyek EP ‘I Decide’ merupakan album terakhir yang dirilis grup tersebut, pada 6 Februari 2020.

Sebelum vakum, grup dengan enam personel tersebut sempat merilis single Why Why Why pada 3 Maret 2021. Saat dirilis, lagu itu sempat mendominasi chart Top Song iTunes di 10 negara, termasuk Indonesia, Thailand, Arab Saudi, Malaysia, dan Filipina.*

