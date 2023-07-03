Han So Hee dan Kim Seon Ho Berpotensi Reuni dalam Drama Hong Sisters

SEOUL - Han So Hee berpotensi menemani Kim Seon Ho dalam drama baru Hong Sisters, Can This Love Be Interpreted?. Kabar tersebut pertama kali dirilis Xportsnews, pada 3 Juli 2023.

Agensi Kim Seon Ho, SALT Entertainment membenarkan kalau aktornya mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. “Dia mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (3/7/2023).

Sementara 9ato Entertainment yang mewakili Han So Hee mengatakan, “Drama Hong Sisters itu merupakan salah satu proyek yang menghampirinya. Belum ada keputusan final terkait proyek drama Han So Hee selanjutnya.”

Jika Han So hee dan Kim Seon Ho menerima tawaran membintangi Can This Love Be Interpreted? maka drama ini akan menjadi proyek reuni mereka setelah 100 Days My Prince yang tayang di tvN, pada 2018.

Mengusung genre romance, drama baru Hong Sisters ini berkisah tentang seorang interpreter dan aktor ternama. Keduanya terlibat romansa setelah terlibat kesalahpahaman terkait cara mengekspresikan cinta.*

