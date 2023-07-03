Sinopsis Film John Wick, Awal Mula Balas Dendam Keanu Reeves

JAKARTA - Sinopsis film John Wick akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Wick adalah film thriller aksi Amerika 2014 yang disutradarai oleh Chad Stahelski dan ditulis oleh Derek Kolstad.

Film ini menceritakan John Wick (Keanu Reeves), seorang pembunuh bayaran legendaris yang dipaksa keluar dari masa pensiunnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang membunuh anak anjingnya, hadiah terakhir dari istrinya yang baru saja meninggal.

John Wick juga dibintangi oleh Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters, Ian McShane, John Leguizamo, dan Willem Dafoe.

Sinopsis Film John Wick

John Wick berduka atas kematian istrinya Helen, yang telah menyiapkan seekor anak anjing beagle untuk John. Beberapa hari kemudian, sekelompok gangster Rusia yang dipimpin oleh Iosef Tarasov mendatangi John di pom bensin dan gagal mengintimidasinya untuk menjual Mustang Boss 429 1969 miliknya.

Malam itu, mereka masuk ke rumah John, menyerangnya, membunuhnya anak anjing, dan mencuri mobil. Iosef membawa Mustang ke toko pemotongan untuk menghapus detail identitasnya, tetapi pemilik toko Aurelio, yang mengenali kendaraan tersebut, menolak untuk diservis. Aurelio memberi tahu John bahwa Iosef adalah putra Viggo Tarasov, bos mafia Rusia di Kota New York.

Mempelajari tindakan putranya, Viggo memukuli dan mencaci Iosef karena menimbulkan kemarahan John, mengungkapkan bahwa John pernah menjadi pembunuh bayaran dalam pekerjaannya, dan terkenal serta ditakuti di dunia kriminal sebagai "Baba Yaga", seorang "pria fokus" yang kejam dan tanpa henti. , komitmen, dan kemauan belaka". Setelah John jatuh cinta dengan Helen, seorang warga sipil, Viggo memberinya tugas yang tampaknya mustahil untuk mendapatkan kebebasannya; dia berhasil.

Dia menolak upaya Viggo untuk menebus tindakan putranya dan membunuh regu pembunuh yang kemudian dikirim ke rumahnya. Akibatnya, Viggo memberi hadiah USD2 juta untuk kepala John dan mantan mentornya Marcus diminta untuk membunuh John. John menginap di Continental, sebuah hotel mewah yang berfungsi sebagai tempat netral bagi dunia bawah dan tempat melakukan "bisnis" kriminal dilarang.

Pemilik hotel dan teman lama John, Winston, memperingatkan John tentang bahaya kembali ke kehidupan lamanya, tetapi juga diam-diam memberi tahu John bahwa Iosef berada di klub malam bernama Red Circle. John menyusup ke Red Circle dan menghadapkan Iosef tetapi dia diserang oleh antek Viggo, Kirill dan terpaksa mundur ke Continental untuk perawatan medis.

Saat John beristirahat, seorang pembunuh bayaran bernama Ms. Perkins menyelinap ke kamarnya. Marcus melihat Perkins dari gedung yang berdekatan dan melepaskan tembakan peringatan untuk mengingatkan John, yang bangun dan menaklukkan Perkins. Perkins mengungkapkan Viggo telah menggandakan hadiah baginya untuk membunuh John di hotel. Dia juga mengungkapkan Viggo telah menyembunyikan simpanan bernilai tinggi di sebuah gereja. John menyewa pembunuh bayaran lain bernama Harry untuk mengamankan Perkins tetapi dia kabur dan membunuh Harry.

