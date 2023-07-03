Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film John Wick, Awal Mula Balas Dendam Keanu Reeves

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |07:18 WIB
Sinopsis Film John Wick, Awal Mula Balas Dendam Keanu Reeves
Sinopsis Film John Wick (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film John Wick akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. John Wick adalah film thriller aksi Amerika 2014 yang disutradarai oleh Chad Stahelski dan ditulis oleh Derek Kolstad.

Film ini menceritakan John Wick (Keanu Reeves), seorang pembunuh bayaran legendaris yang dipaksa keluar dari masa pensiunnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang membunuh anak anjingnya, hadiah terakhir dari istrinya yang baru saja meninggal.

John Wick juga dibintangi oleh Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Dean Winters, Ian McShane, John Leguizamo, dan Willem Dafoe.

Sinopsis Film John Wick

John Wick berduka atas kematian istrinya Helen, yang telah menyiapkan seekor anak anjing beagle untuk John. Beberapa hari kemudian, sekelompok gangster Rusia yang dipimpin oleh Iosef Tarasov mendatangi John di pom bensin dan gagal mengintimidasinya untuk menjual Mustang Boss 429 1969 miliknya.

Sinopsis Film John Wick

Malam itu, mereka masuk ke rumah John, menyerangnya, membunuhnya anak anjing, dan mencuri mobil. Iosef membawa Mustang ke toko pemotongan untuk menghapus detail identitasnya, tetapi pemilik toko Aurelio, yang mengenali kendaraan tersebut, menolak untuk diservis. Aurelio memberi tahu John bahwa Iosef adalah putra Viggo Tarasov, bos mafia Rusia di Kota New York.

Mempelajari tindakan putranya, Viggo memukuli dan mencaci Iosef karena menimbulkan kemarahan John, mengungkapkan bahwa John pernah menjadi pembunuh bayaran dalam pekerjaannya, dan terkenal serta ditakuti di dunia kriminal sebagai "Baba Yaga", seorang "pria fokus" yang kejam dan tanpa henti. , komitmen, dan kemauan belaka". Setelah John jatuh cinta dengan Helen, seorang warga sipil, Viggo memberinya tugas yang tampaknya mustahil untuk mendapatkan kebebasannya; dia berhasil.

Dia menolak upaya Viggo untuk menebus tindakan putranya dan membunuh regu pembunuh yang kemudian dikirim ke rumahnya. Akibatnya, Viggo memberi hadiah USD2 juta untuk kepala John dan mantan mentornya Marcus diminta untuk membunuh John. John menginap di Continental, sebuah hotel mewah yang berfungsi sebagai tempat netral bagi dunia bawah dan tempat melakukan "bisnis" kriminal dilarang.

Pemilik hotel dan teman lama John, Winston, memperingatkan John tentang bahaya kembali ke kehidupan lamanya, tetapi juga diam-diam memberi tahu John bahwa Iosef berada di klub malam bernama Red Circle. John menyusup ke Red Circle dan menghadapkan Iosef tetapi dia diserang oleh antek Viggo, Kirill dan terpaksa mundur ke Continental untuk perawatan medis.

Saat John beristirahat, seorang pembunuh bayaran bernama Ms. Perkins menyelinap ke kamarnya. Marcus melihat Perkins dari gedung yang berdekatan dan melepaskan tembakan peringatan untuk mengingatkan John, yang bangun dan menaklukkan Perkins. Perkins mengungkapkan Viggo telah menggandakan hadiah baginya untuk membunuh John di hotel. Dia juga mengungkapkan Viggo telah menyembunyikan simpanan bernilai tinggi di sebuah gereja. John menyewa pembunuh bayaran lain bernama Harry untuk mengamankan Perkins tetapi dia kabur dan membunuh Harry.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement