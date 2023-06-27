Hadiri Soundrenaline 2023, Jared Leto Naik Privat Jet Khusus

JAKARTA - Thirty Seconds to Mars dipastikan tampil di festival musik Soundrenaline 2023 hari pertama. Sang vokalis, Jared Leto, dikabarkan juga akan bertolak dari Canada ke Indonesia naik privat jet khusus.

Hal ini pun disampaikan oleh CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, selaku pihak promotor. Ravel juga menjelaskan proses negosiasi untuk mengundang band asal Amerika Serikat tersebut manggung di Jakarta.

"Ya itu tadi Jared Leto naik private jet sendiri ke Jakarta," ujar CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, di Kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

"(Soal riders) Ya layaknya artis Hollywood mereka punya kontainer sendiri untuk mereka," sambungnya.

Ravel pun memahami kebutuhan Jared Leto yang harus dipenuhi pihaknya mengingat vokalis Thirty Second to Mars itu juga seorang aktor Hollywood.

"Jadi memang ada permintaan cuma kita nggak terlalu repot," ucap Ravel.

"Saya sering ditanya ridersnya susah apa nggak, itu tergantung dari pribadi masing-masing sebenarnya nggak ada yang susah tapi memang banyak," pungkasnya.

