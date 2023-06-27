Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hadiri Soundrenaline 2023, Jared Leto Naik Privat Jet Khusus

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:52 WIB
Hadiri Soundrenaline 2023, Jared Leto Naik Privat Jet Khusus
Tampil di Soundrenaline 2023, Jared Leto naik privat jet khusus (Foto: IG Jared Leto)
A
A
A

JAKARTA - Thirty Seconds to Mars dipastikan tampil di festival musik Soundrenaline 2023 hari pertama. Sang vokalis, Jared Leto, dikabarkan juga akan bertolak dari Canada ke Indonesia naik privat jet khusus.

Hal ini pun disampaikan oleh CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, selaku pihak promotor. Ravel juga menjelaskan proses negosiasi untuk mengundang band asal Amerika Serikat tersebut manggung di Jakarta.

"Ya itu tadi Jared Leto naik private jet sendiri ke Jakarta," ujar CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, di Kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Thirty Seconds to Mars tampil di Soundrenaline 2023

"(Soal riders) Ya layaknya artis Hollywood mereka punya kontainer sendiri untuk mereka," sambungnya.

Ravel pun memahami kebutuhan Jared Leto yang harus dipenuhi pihaknya mengingat vokalis Thirty Second to Mars itu juga seorang aktor Hollywood.

"Jadi memang ada permintaan cuma kita nggak terlalu repot," ucap Ravel.

"Saya sering ditanya ridersnya susah apa nggak, itu tergantung dari pribadi masing-masing sebenarnya nggak ada yang susah tapi memang banyak," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/25/33/2507435/keciduk-jualan-ganja-jared-leto-dipecat-dari-pekerjaan-2Tcbw8DJKA.jpg
Keciduk Jualan Ganja, Jared Leto Dipecat dari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/17/206/2503291/terdepak-dari-dc-karier-jared-leto-moncer-bersama-marvel-AZKZGXZio0.jpg
Terdepak dari DC, Karier Jared Leto Moncer Bersama Marvel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/15/33/2362590/jared-leto-bantah-kirim-tikus-mati-untuk-margot-robbie-KLuRuxW0bU.jpg
Jared Leto Bantah Kirim Tikus Mati untuk Margot Robbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/18/33/2185390/isolasi-diri-di-gurun-jared-leto-terkejut-tahu-keberadaan-virus-corona-ChYMCZ0wfH.jpg
Isolasi Diri di Gurun, Jared Leto Terkejut Tahu Keberadaan Virus Corona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/15/206/2153379/trailer-pertama-morbius-tampilkan-jared-leto-sebagai-vampir-qOfKKJIlaG.jpg
Trailer Pertama Morbius Tampilkan Jared Leto sebagai Vampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/01/206/1957805/jared-leto-segera-syuting-morbius-pada-november-mendatang-LyOjMnkec6.jpg
Jared Leto Segera Syuting Morbius pada November Mendatang?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement