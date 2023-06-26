Syahnaz, Mulyadi, Fanny Ghassani Dan 3 Orang Lainnya Terciduk Basah, Apa Yang Terjadi?

JAKARTA - RCTI mempersembahkan gameshow terbaru “Hole In The Wall” dan akan menghibur pemirsa mulai Senin, 26 Juni 2023. Hole In The Wall adalah gameshow dengan tantangan yang seru dimana setiap peserta harus menembus tembok berlubang.

Pada episode perdana, Syahnaz berada di tim merah bersama 2 orang timnya yaitu Fanny Ghassani dan Harini Sondakh akan melawan tim biru yang beranggotakan Mulyadi, Eza Yayang, Furry Prasetyo.

Permainan semakin seru karena kedua tim berlomba agar anggotanya tidak jatuh ke kolam dan bisa mendapatkan poin. Sayangnya saat giliran Syahnaz ia jatuh hingga tubuhnya basah dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Namun Syahnaz membuktikan tetap tegar walaupun dihantam tembok berkali-kali dan kesabarannya tengah diuji dengan adanya teror mental dari tim Mulyadi. Anggota tim Syahnaz yang lainnya, yaitu Fanny juga akan mencoba melewati rintangan Hole In The Wall dengan modal latihan fisik yang sering dilakukannya.

Sedangkan Mulyadi dengan joget andalannya ingin membuktikan bahwa dirinya mampu melewati rintangan Hole In The Wall.

Bagaimana keseruan aksi mereka saat bekerjasama dan tim manakah yang menjadi pemenangnya? Saksikan Hole In The Wall mulai 26 Juni 2023 setiap Senin sampai Jumat pukul 16.30 WIB hanya di RCTI!(*)

(CLO)