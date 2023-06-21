Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dituntut Performa Apik dan Konsisten, Keempat Finalis Diuji untuk Melaju ke Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2023

Claudia Noventa , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:46 WIB
Dituntut Performa Apik dan Konsisten, Keempat Finalis Diuji untuk Melaju ke Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2023
Kontes Ambyar Indonesia (MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Performa dan konsistensi keempat calon bintang diuji untuk melaju ke babak grand final Kontes Ambyar Indonesia 2023. Mereka ialah Fara (Yogyakarta), Viasa (Pacitan), Mayangsari (Banyuwanyi) dan Maharani (Banyuwangi).

Malam nanti, keempat peserta siap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa tetap melaju kebabak grand final dan berhasil menjadi pemenang untuk pertama kalinya di Kontes Ambyar Indonesia 2023.

Keempat calon bintang Ambyar mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing, seperti komentar Inul Daratista kepada Maharani “Suaranya khas ambyar dan mempunyai cengkok ambyar juga mantep” ujarnya. Tak hanya Maharani, Viasa juga mendapat komentar positif dari Inul Daratista “Progres kamu dari awal hingga saat ini sangat sgnifikan, aku serasa nonton konser dengan penampilanmu” tutupnya.

Danang pun tak tinggal diam, ia punya jagoannya sendiri terlihat saat penampilan Fara yang tampil all out “penampilan kamu keren bangeet!” ujarnya dengan bangga.

Panggung 4 besar road to grand final akan dimeriahkan oleh kehadiran bintang tamu, seperti 3 primadona (Lala Rara Kiki), Tasya Rosmala, Temon, dan Limbad yang akan menampilkan aksi magis nan menegangkannya di hadapan penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement