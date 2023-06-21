Dituntut Performa Apik dan Konsisten, Keempat Finalis Diuji untuk Melaju ke Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2023

JAKARTA - Performa dan konsistensi keempat calon bintang diuji untuk melaju ke babak grand final Kontes Ambyar Indonesia 2023. Mereka ialah Fara (Yogyakarta), Viasa (Pacitan), Mayangsari (Banyuwanyi) dan Maharani (Banyuwangi).

Malam nanti, keempat peserta siap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa tetap melaju kebabak grand final dan berhasil menjadi pemenang untuk pertama kalinya di Kontes Ambyar Indonesia 2023.

Keempat calon bintang Ambyar mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing, seperti komentar Inul Daratista kepada Maharani “Suaranya khas ambyar dan mempunyai cengkok ambyar juga mantep” ujarnya. Tak hanya Maharani, Viasa juga mendapat komentar positif dari Inul Daratista “Progres kamu dari awal hingga saat ini sangat sgnifikan, aku serasa nonton konser dengan penampilanmu” tutupnya.

Danang pun tak tinggal diam, ia punya jagoannya sendiri terlihat saat penampilan Fara yang tampil all out “penampilan kamu keren bangeet!” ujarnya dengan bangga.

Panggung 4 besar road to grand final akan dimeriahkan oleh kehadiran bintang tamu, seperti 3 primadona (Lala Rara Kiki), Tasya Rosmala, Temon, dan Limbad yang akan menampilkan aksi magis nan menegangkannya di hadapan penonton.