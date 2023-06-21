Rumahnya Dangdut Indonesia Persembahkan Ambyar Awards 2023, Live di MNCTV

JAKARTA - MNCTV sebagai Rumahnya Dangdut Indonesia kembali mempersembahkan ajang apresiasi bagi para musisi dangdut ambyar yaitu ‘Ambyar Awards 2023’. Ajang tersebut dapat disaksikan secara langsung oleh puluhan ribu pasang mata dan jutaan pemirsa dirumah nantinya pada Sabtu, 24 Juni 2023 Live Mulai Pkl 21.00 di Lapangan Raden Wijaya Kota Mojokerto.

Ambyar Awards 2023 tidak hanya ajang penghargaan, namun akan banyak mendatangkan deretan penyanyi populer papan atas Indonesia pun akan tampil di panggung puncak Ambyar Awards 2023. Mereka adalah Inul Daratista, Farel Prayoga, Happy Asmara, Jihan Audy, Dara Fu, Shepin Misa, Arlida Putri, Cak Sodiq, dan masih banyak lagi.

Panggung megah dengan permainan lampu yang akan disuguhkan untuk memanjakan mata pecinta musik dangdut tanah air dan juga pemirsa setia MNCTV. Aksi panggung enerjik dan juga memukau siap dihadirkan pada malam puncak Ambyar Awards 2023 oleh para bintang tamu ibukota.

Giat lain pun dilaksanakan dalam rangkaian acara off air, dimulai dari pagi hari hingga malam puncak. Kegiatan off air diantaranya senam bersama, lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba hias tumpeng dan pawai artis pendukung acara Ambyar Awards yang akan mengelilingi jalan-jalan besar kota Mojokerto.

Para pemirsa bisa langsung mendukung dan pilih nominasi jagoan ambyarmu di ajang Ambyar Awards 2023 mulai tanggal 5 - 23 Juni 2023 melalui aplikasi RCTI+ dan Instagram di @officialmnctv. Untuk melakukan vote di Instagram @officialmnctv dengan cara follow Instagram @officialmnctv, pilih dan like foto kategori yang ingin kamu vote, vote dengan cara memberikan komentar di foto kategori pilihan dengan format : #VOTEAA2023(spasi)kode nominasi, dan satu akun berlaku untuk satu kali vote per hari dan dapat memberikan vote kembali di hari berikutnya.