Bantah Kabar Tolak Tes DNA, Pihak Rezky Aditya Klaim Wenny Ariani Tak Buka Komunikasi

JAKARTA - Pengacara Rezky Aditya, Ana Sofa Yuking, membantah kabar kliennya menolak melakukan tes DNA untuk membuktikan tudingan dirinya ayah kandung Naira Kaemita Tarekat alias Kekey, anak Wenny Ariani.

Ana mengklaim, dari awal kliennya tidak pernah menolak tuntutan Wenny untuk melakukan tes DNA. Dalam pernyataannya, ia mengaku kalau Rezky juga sempat menawarkan diri untuk melakukan tes DNA, namun tak kunjung direalisasikan.

"Saya harus sampaikan sekali lagi klien kami Rezky Aditya selama ini tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA,"kata Ana Sofa Yuking melalui kanal YouTube Rezky Aditya dan Citra Kirana, Rabu (21/6/2023).

"Bahkan klien kami Rezky Aditya telah secara terbuka dan tegas dalam pernyataannya pada 27 Mei 2022 lalu, klien kami sudah menawarkan melakukan tes DNA,"sambungnya.

Tak hanya itu, Ana berkelit bahwa Wenny Ariani sejauh tidak menghubungi pihaknya untuk melakukan tes DNA. Bahkan sampai saat ini, tak ada komunikasi yang berlanjut.

"Sejak saat itu sampai hari ini pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi kami maupun klien kami untuk melakukan tes DNA tersebut," jelas Ana.