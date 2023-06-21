Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Bintang Lima Jadi Album Terbaik Dewa 19

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |00:30 WIB
Alasan Bintang Lima Jadi Album Terbaik Dewa 19
Alasan Bintang Lima jadi Album Terbaik Dewa 19. (Foto: Dewa 19/Instagram/@officialdewa19)
MENGULIK alasan 'Bintang Lima' jadi album terbaik Dewa 19. Sepanjang 36 tahun kariernya, band asal Surabaya ini telah melahirkan 11 album album studio, kompilasi, dan live.

Dari puluhan album tersebut, ternyata 'Bintang Lima' yang dirilis pada 1999 dianggap sebagai album terbaik Dewa 19. Apa alasannya? Berikut ulasan Okezone.

Alasan Bintang Lima jadi Album Terbaik Dewa 19. (Foto: Album Bintang Lima/Ist)

Ahmad Dhani dalam channel YouTube VIDEO LEGEND, pada 7 Maret 2020 pernah mengatakan bahwa 'Bintang Lima' merupakan album terbaik Dewa 19 karena perbedaan mencoloknya dengan album-album lainnya yang pernah dirilis band tersebut.

Perbedaan tersebut, terletak pada perubahan selera musik Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu. Dia bercerita, saat itu sedang menggemari musik-musik lawas era '70-an. Tak hanya itu, album 'Bintang Lima' juga menjadi titik balik di mana orang-orang menyadari jika musik Dewa 19 merupakan karya mahal.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
