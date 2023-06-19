Umi Pipik Kenang Pertemuan Pertamanya dengan Ibu Uje: Pakai Baju Kekurangan Bahan

JAKARTA - Umi Pipik pernah melalui masa-masa jauh dari penampilan tertutup. Sebelum menikah dengan Ustadz Jefri Al Buchori alias Uje, pemilik nama asli Pipik Dian Irawati ini mengaku sering mengenakan pakaian serba minim.

Bahkan, saat kali pertama Uje memperkenalkan pada sang bunda, Umi Tatu, ibunda Abidzar Al Ghifari ini dibalut pakaian sangat terbuka.

"Waktu pertama kali uje ngenalin gue ke umi tatu, gue pakai baju yang kekurangan bahan, pakai tanktop, pakai rok mini, high heels, rambutnya pirang, matanya biru," kata Umi Pipik, dikutip dari YouTube Alfie Alfandy, Senin (19/6/2023).

Lebih mengejutkannya lagi, pada waktu itu kediaman Ustadz Jefri Al Buchori dan Umi Tatu sedang diadakan pengajian. Alhasil, Umi Pipik langsung jadi pusat perhatian.

Dia juga menyayangkan mengapa Uje tidak memberi tahu soal acara pengajian yang digelar di rumahnya.

"Dalam hati, ibu-ibu solehah banget nih, gue di judge banget nih, ngeliat dari atas sampai bawah. Akhirnya kesel sama uje, bilang dong kalau di rumah ada pengajian, seenggaknya kita bisa menyesuaikan," lanjut Umi Pipik

Dari sana, Umi Pipik termotivasi untuk bisa berpakaian tertutup. Namun, apakah setelah menikah dengan Ustadz Jefri, Umi Pipik langsung bisa istiqomah menjaga hijabnya? ternyata tidak semudah itu.