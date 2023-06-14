Enzy Storia Pamit, Fix Ikut Suami ke Amerika?

JAKARTA - Enzy Storia mengunggah beberapa momen kebersamaannya dengan Desta, Vincent, dan Hesti Purwadinata saat memandu acara bersama. Keempatnya diketahui memang menjalin persahabatan sejak dipersatukan sebagai pemandu acara dalam sebuah acara di stasiun televisi.

Beberapa unggahan Enzy yang diunggahnya pada Selasa, (13/6/2023) itu pun mengisyaratkan momen terakhirnya untuk memandu acara. Dalam salah satu foto, Enzy membubuhi keterangan "Last Day".

Dalam acara yang dipandunya itu, terlihat karangan bunga yang lagi-lagi semakin memperkuat sinyal bahwa Enzy pamit undur diri dari acara yang telah dipandunya selama lima tahun itu.

Enzy juga mengunggah ulang beberapa unggahan dari netizen yang menyampaikan salam perpisahan serta mengenang momen manis Enzy bersama ketiga sahabatnya saat memandu acara bersama.

"Dimanapun kamu berada, we will miss you,"bunyi keterangan dalam karangan bunga untuk Enzy.