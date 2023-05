NEW YORK - Penyanyi senior Dewi Yull tengah berbahagia. Surya Sahetapy, putranya yang penyandang tuna rungu berhasil merampungkan pendidikan pascasarjana dari Rochester Istitute of Technology, New York, Amerika Serikat, pada 14 Mei silam.

Momen kelulusan Surya tersebut, dibagikan pelantun Widuri tersebut di akun Instagram pribadinya, pada 15 Mei 2023. “Alhamdulillah ya Allah. Hari ini, Surya diwisuda dan saya merasa sangat bahagia melihat anakku selangkah lebih maju menuju masa depannya,” ungkapnya.

Dewi Yull mengaku bangga atas prestasi yang diraih Surya. Pasalnya, dia lulus dengan tiga penghargaan sekaligus: International Student Outstanding Service Award, The Outstanding Graduating Student Award in The Master’s Degree, dan NITD Graduate College.

Prestasi itu tentu membanggakan karena tidak banyak mahasiswa yang bisa memborong penghargaan sebanyak itu. Kesuksesan putra kedua Dewi Yull dan Ray Sahetapy itu pun mendapat apresiasi dari banyak pihak.

"Masya Allah, selamat ya sayangnya ibu @dewiyullofficial nu kasep @suryasahetapy. Alhamdulillah, membahagiakan ibu dan membanggakan. Semoga ilmu yang kau dapatkan penuh manfaat bagi banyak manusia. GOD always bless you," tutur Vina Panduwinata.

Ucapan senada juga dituliskan ibu Nagita Slavina, Rieta Amilia. "Selamat ya Teh untuk prestasi yang diraih @suryasahetapy. Pastinya bangga banget. Kami juga turut bangga," katanya. Penyanyi Yuni Shara dan Inul pun merasakan kebanggaan serupa. "Bangga, selamat bahagia Ibu. Selamat juga untuk @suryasahetapy," kata Yuni yang disambung Inul dengan, "Masya Allah Bunda. Bangganya jadi ibu."*

