Lagu Dewa 19 yang Proses Rekamannya Paling Singkat, Cukup Sekali Take

JAKARTA - Ari Lasso membocorkan lagu Dewa 19 yang proses rekamannya paling singkat. Dia mengaku, penggarapan lagu tersebut hanya membutuhkan satu kali take saja.

"Lagu dalam album 'Terbaik Terbaik' yang penggarapannya paling singkat itu adalah Cinta kan Membawamu Kembali'. Itu hanya one take saja," katanya dalam channel YouTube VIDEO LEGEND yang dirilis pada 28 April 2021.

Ari Lasso menambahkan, Dewa 19 menjalani proses rekaman lagu tersebut di Studio Triple M, Harmoni, Jakarta Pusat. Lagu itu merupakan salah satu track dari album 'Terbaik Terbaik' yang dirilis band asal Surabaya tersebut, pada 1995.

Selain Cinta Kan Membawamu Kembali, album itu juga memiliki beberapa tembang hits lainnya, seperti Satu Hati (Kita Selamanya), Jalan Kita Masih Panjang, dan Cukup Siti Nurbaya. Berikut lirik lengkap lagu tersebut.

Cinta Kan Membawamu Kembali

Tiba saat mengerti

Jerit suara hati

Letih meski mencoba

Menaklukkan

Rasa yang ada