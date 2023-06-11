Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lagu Dewa 19 yang Proses Rekamannya Paling Singkat, Cukup Sekali Take

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |01:30 WIB
Lagu Dewa 19 yang Proses Rekamannya Paling Singkat, Cukup Sekali <i>Take</i>
Ari Lasso membocorkan lagu Dewa 19 yang proses rekamannya paling singkat. (Foto: Instagram/@ari_lasso)
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso membocorkan lagu Dewa 19 yang proses rekamannya paling singkat. Dia mengaku, penggarapan lagu tersebut hanya membutuhkan satu kali take saja.

"Lagu dalam album 'Terbaik Terbaik' yang penggarapannya paling singkat itu adalah Cinta kan Membawamu Kembali'. Itu hanya one take saja," katanya dalam channel YouTube VIDEO LEGEND yang dirilis pada 28 April 2021.

Ari Lasso bocorkan lagu Dewa 19 yang proses rekamannya paling kilat. . (Foto: Instagram/@ari_lasso)

Ari Lasso menambahkan, Dewa 19 menjalani proses rekaman lagu tersebut di Studio Triple M, Harmoni, Jakarta Pusat. Lagu itu merupakan salah satu track dari album 'Terbaik Terbaik' yang dirilis band asal Surabaya tersebut, pada 1995.

Selain Cinta Kan Membawamu Kembali, album itu juga memiliki beberapa tembang hits lainnya, seperti Satu Hati (Kita Selamanya), Jalan Kita Masih Panjang, dan Cukup Siti Nurbaya. Berikut lirik lengkap lagu tersebut.

Cinta Kan Membawamu Kembali

Tiba saat mengerti

Jerit suara hati

Letih meski mencoba

Menaklukkan

Rasa yang ada

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement