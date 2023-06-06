Ryu Seung Ryong Jadi Cameo dalam Drama The Good Bad Mother

SEOUL - Aktor veteran Korea Ryu Seung Ryong dipastikan menjadi cameo dalam drama populer, The Good Bad Mother. Kabar itu, pertama kali diberitakan Sports DongA, pada 5 Juni 2023.

“Kami berharap, penonton menantikan perannya dalam drama ini,” kata perwakilan tim produksi drama tersebut dikutip dari Soompi, pada Rabu (6/6/2023).

Keterlibatan Ryu Seung Ryong dalam drama The Good Bad Mother karena kedekatannya dengan penulis skenario drama tersebut, Bae Se Young. Keduanya pernah berkolaborasi dalam film populer Extreme Job dan Life is Beautiful.

Sebelumnya, Jo Jin Woong juga tampil sebagai cameo di mana dia berperan sebagai suami Jin Young Soon (Ra Mi Ran) sekaligus ayah Choi Kang Ho (Lee Do Hyun). Sayang, tim produksi belum membocorkan detail peran Ryu Seung Ryong dalam drama itu.

Drama The Good Bad Mother berkisah tentang seorang perempuan yang harus mengurus putranya yang mengalami kecelakaan. Meski selamat, usia mental Kang Ho disamakan dengan anak umur 7 tahun.

Episode terbaru The Good Bad Mother akan tayang kembali di JTBC pada 7 Juni 2023, pukul 22.30 KST (20.30 WIB).*

(SIS)